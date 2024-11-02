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Майк Тайсон: я не верю, что мне 58 лет

Майк Тайсон: я не верю, что мне 58 лет
Майк Тайсон
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Легендарный чемпион прошлых лет 58-летний американец Майк Тайсон не ощущает себя на свой реальный возраст, о чём рассказал в подкасте двум бывшим чемпионам UFC Генри Сехудо и Камару Усману.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Мы не знаем, сколько нам лет. Люди сами создают календари. Самый большой недостаток у мужчины — вера в то, что есть ограничения. Я не верю, что мне 58 лет, я не чувствую себя на этот возраст. Я дерусь с большими парнями в зале, молодыми, 30-летними. Они ничего не получат», — сказал Майк Тайсон.

Напомним, Тайсон проведёт восьмираундовый боксёрский поединок 15 ноября в Арлингтоне (США) против популярного блогера Джейка Пола.

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