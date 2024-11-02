Батыр Ахмедов проведёт бой 16 ноября в Саудовской Аравии

Неоднократный экс-претендент на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе Батыр Ахмедов добавлен в файткард боксёрского вечера 16 ноября в Саудовской Аравии, где проведёт 12-раундовый отборочный бой по версии WBA против мексиканца Оскара Дуарте. Об этом сообщает BoxingScene.

Напомним, последний бой Ахмедова состоялся в ноябре 2023 года в Сочи, где он одержал досрочную победу над узбекским боксёром Мухаммадсалимом Сотвалдиевым.

Что касается Дуарте, то он предыдущий раз выступал в апреле 2024 года, и одержал там победу чистым нокаутом в девятом раунде над американским экс-чемпионом мира Джозефом Диасом.