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Батыр Ахмедов проведёт бой 16 ноября в Саудовской Аравии

Батыр Ахмедов проведёт бой 16 ноября в Саудовской Аравии
Батыр Ахмедов
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Неоднократный экс-претендент на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе Батыр Ахмедов добавлен в файткард боксёрского вечера 16 ноября в Саудовской Аравии, где проведёт 12-раундовый отборочный бой по версии WBA против мексиканца Оскара Дуарте. Об этом сообщает BoxingScene.

Напомним, последний бой Ахмедова состоялся в ноябре 2023 года в Сочи, где он одержал досрочную победу над узбекским боксёром Мухаммадсалимом Сотвалдиевым.

Что касается Дуарте, то он предыдущий раз выступал в апреле 2024 года, и одержал там победу чистым нокаутом в девятом раунде над американским экс-чемпионом мира Джозефом Диасом.

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