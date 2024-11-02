Белал Мухаммад отреагировал на титульный статус боя Шавката Рахмонова на UFC 310

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на новость о том, что в бою Шавката Рахмонова на турнире UFC 310 на кону может стоять временный титул чемпиона UFC.

«Видел информацию о том, что они хотят поставить на кон боя Рахмонова временный титул. Что за бред? Шавкат, я выбыл всего на шесть недель, а не на шесть месяцев. В чём вообще смысл подобного титула? В любом случае я знаю своего следующего соперника, и это ничего не изменит», — сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу известного инсайдера Джона Эника.

Напомним, турнир UFC 310 состоится 7 декабря в Лас-Вегасе.