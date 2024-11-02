Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф снялась в фотосессии для журнала Vogue

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф снялась в фотосессии для журнала Vogue
Комментарии

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг на Играх в Париже, снялась в фотосессии для популярного журнала Vogue.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Напомним, в финале Олимпиады-2024 Иман победила представительницу Китая Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Примечательно, что на Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как боксёрша из Италии Анджела Карини на стадии 1/8 финала отказалась продолжать поединок с Хелиф. Бой закончился через 46 секунд после старта. Карини покинула ринг в слезах.

Материалы по теме
«Этот бой нам интересен». Провалившая гендерный тест Хелиф может оказаться в России?
«Этот бой нам интересен». Провалившая гендерный тест Хелиф может оказаться в России?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android