Шавкат Рахмонов: с детства был фанатом Фёдора Емельяненко

Топовый и непобеждённый казахский боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Шавкат Рахмонов рассказал, что ещё в детстве начал смотреть бои легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко и является его фанатом.

«С детства был фанатом Фёдора. Мне нравилось, как он дрался. Покупал диски с его боями и все его поединки смотрел. Нравилось, как он себя вёл, атаковал и работал», — сказал Шавкат в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, Шавкат должен был драться против чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада на турнире UFC 310. Однако несколько дней назад Белал сообщил, что не сможет выступить ввиду проблем со здоровьем.