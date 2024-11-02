Умар Нурмагомедов: Мераб, какой смысл в твоих словах, если за ними нет никаких действий?

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Умар Нурмагомедов ответил чемпиону UFC в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили. Ранее грузинский боец обвинил Молодого орла во лжи.

«Какой смысл в твоих словах, если за ними нет никаких действий? У меня сейчас нет запланированного боя. Ядонг готов к бою в январе. Если ты не собираешься защищать титул против меня, то я приму этот поединок, чтобы заработать деньги и сделать себе имя.

Я готов драться с любым, кого предложит мне UFC, потому что я хочу быть лучшим. Чемпион — это тот, кто является сильнейшим, кто готов драться с кем угодно, а не тот, кто выбирает того, кто «заслужил это право» или кому «ещё нужно проявить себя».

Не хочу проявить неуважение к Мерабу. Если я каким-то образом это сделал, то нет проблем с тем, чтобы извиниться перед ним. Он из тех, кто поднялся с самых низов и стал чемпионом. Его путь заслуживает уважения. Мераб настоящий труженик. Между ним и мной речь идёт только о чемпионском поясе. Нет причин для оскорблений. Когда будет назначен наш бой, мы выясним, кто сильнее, и на этом всё.

Если я вру, то вы можете спросить UFC. Они спросили меня, готов ли я провести бой за пояс 7 декабря, на что я согласился. Единственная дата, которая меня бы не устроила, это март, поскольку Рамадан длится весь месяц. Никого не прошу принимать мои убеждения или подстраиваться под меня. Я реалист и понимаю, что, сделав этот выбор, могу упустить свой шанс побороться за титул. И с последствиями разберусь сам.

Если Мераб подерётся с кем-то в марте, то он не будет готов встретиться со мной до декабря 2025 года. Но если мне позволят подраться с ним в мае, тогда буду готов провести ещё два боя до конца года», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.