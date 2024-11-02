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Сириль Ган показал кадры с тренировки по борьбе

Сириль Ган показал кадры с тренировки по борьбе
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Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган поделился кадрами с тренировки по борьбе.

Фото: Из личного архива Сириля Гана

Фото: Из личного архива Сириля Гана

Фото: Из личного архива Сириля Гана

Фото: Из личного архива Сириля Гана

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в Париже 2 сентября 2023 года на турнире UFC Fight Night 226, Сириль разделил октагон с молдавским бойцом Сергеем Спиваком. Их бой являлся главным событием вечера. Французский боец победил Спивака техническим нокаутом во втором раунде.

Ган начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в августе 2018 года. Сириль имеет в своём рекорде 12 побед и два поражения. Кроме того, француз дважды оспаривал звание абсолютного чемпиона UFC в тяжёлом весе, но каждый раз терпел поражение.

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