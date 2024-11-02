55-летний легендарный российский боксёр и абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов Костя Цзю раскритиковал боксёров «Динамо» после разгромной победы над сборной мира.

«Динамо» против сборной мира — это звучит очень круто. Самое главное — бои хорошие. Ребята показывают неплохую работу, поединки неплохого качества. Но, если честно, они не готовы физически так, как я хотел бы. Есть такая фраза «специальная физическая выносливость», и у большинства ребят её не хватает. Мой совет — много работать. Я вообще не понимаю слова «перетренировался». А у них есть такое: «Ой, мы перетренировались, пора отдыхать». Повторюсь, нет такого», — приводит слова Цзю пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, матчевая встреча между боксёрами состоялась сегодня в Москве. Соревнования прошли в семи олимпийских весовых категориях, а бои состояли из трёх раундов по три минуты. В итоге победу в этом противостоянии одержали динамовцы со счётом 6:1.

До 51 кг: Эдмонд Худоян единогласным решением судей победил Иммануэля Йозефа (16-4-1, КО 7).

До 57 кг: Эдуард Саввин техническим нокаутом во втором раунде победил Искандера Харсана (9-2-1, КО 6);

До 63,5 кг: Илья Попов единогласным решением судей победил Нарека Оганесяна (участник чемпионата Европы — 2024).

До 71 кг: Игорь Свиридченков единогласным решением судей одолел Стива Куленгулуку (5-0, КО 4).

До 80 кг: Егор Шапочанский техническим нокаутом в первом раунде победил Киттипонга Цзянь Хао Хо (8-1-1, КО 7).

До 92 кг: Рамазан Дадаев единогласным решением судей уступил Мадияру Сайдрахимову (бронзовый призёр чемпионата мира — 2021, финалист чемпионата Азии — 2022).

Свыше 92 кг: Ярослав Дороничев единогласным решением судей победил Мвого Амугу (действующий чемпион Африки).