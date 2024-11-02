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«Какие-то сказки». Поветкин прокомментировал обвинения в допинге

«Какие-то сказки». Поветкин прокомментировал обвинения в допинге
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Олимпийский чемпион по боксу, а также обладатель временного титула WBC в тяжёлом весе россиянин Александр Поветкин прокомментировал отстранение со стороны Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) из-за употребления допинга.

«Я вообще этого понять не могу. Это какие-то сказки. Спустя десять лет… Ерунда какая-то. Тем более сейчас, когда я с боксом завязал. Не понимаю, зачем это было сделано», — сказал Поветкин, посетивший открытие женского чемпионата России по боксу в Серпухове.

Напомним, Поветкин завершил карьеру. В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2021 года, россиянин проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего на счету Поветкина в профессиональном боксе 36 побед (23 – нокаутом), три поражения и одна ничья.

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