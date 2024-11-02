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Макс Холлоуэй ответил, в каком весе собирается продолжить карьеру

Макс Холлоуэй ответил, в каком весе собирается продолжить карьеру
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) американец Макс Холлоуэй ответил, в каком дивизионе будет выступать в дальнейшем.

«Могу честно сказать, что с полулёгким весом покончено. Я хочу остаться в лёгком весе. Это новая глава в моей карьере», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Макс разделил октагон с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 66 кг испано-грузином Илией Топурией. Бой завершился победой Матадора нокаутом в третьем раунде.

Ранее Дастин Порье высказался о победе нокаутом Илии Топурии в бою с Максом Холлоуэем.

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