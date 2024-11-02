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Холлоуэй: удары Топурии по силе ничем не отличались от ударов моих предыдущих соперников

Холлоуэй: удары Топурии по силе ничем не отличались от ударов моих предыдущих соперников
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоэуй не был впечатлён силой удара действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Все говорят о том, какой у Топурии сильный удар. Его удары ничем не отличались от ударов других парней, с которыми я когда-либо дрался», — сказал Макс в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Макс разделил октагон с Илией Топурией. Бой завершился победой Матадора нокаутом в третьем раунде.

Ранее Макс Холлоуэй ответил, в каком весе собирается продолжить карьеру.

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