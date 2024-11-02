Чемпион UFC Топурия отреагировал на слова Криштиану Роналду в свой адрес

Нападающий «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду перед турниром UFC 308, который состоялся 26 октября, заявил, что действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия проиграет обладателю титула BMF Максу Холлоуэю, поскольку слишком много говорит.

«Мне нравится Макс, и я склоняюсь к нему. Топурия слишком много говорит. К тому же тогда, когда он победил Алекса Волкановски, тот просто не был готов, поскольку возвращался после нокаута и не успел восстановиться. Макса никогда не отправляли в нокаут. Поэтому он будет трудным соперником для Илии», — приводит слова Роналду портал Bloody Elbow.

Илия не оставил незамеченным данное высказывание португальского футболиста и ответил ему.

«Я не ожидал, что кто-то вроде тебя не сможет отличить уверенность от высокомерия. Но, в конце концов, мы все отражаем свою собственную реальность на других. Желаю вам всего самого наилучшего в твоей карьере, и да благословит бог вашу семью», — написал Топурия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Илия Топурия победил Макса Холлоуэя нокаутом в третьем раунде. Для американского бойца это поражение нокаутом стало первым в карьере.