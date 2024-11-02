Даниэль Кормье ответил, сможет ли он примириться с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Даниэль Кормье ответил, сможет ли он примириться с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе соотечественником Джоном Джонсом.

«У нас не всё в порядке, так что не думаю, что когда-нибудь будет иначе. Людям нужно перестать ждать идеального конца нашей истории. Парни не должны делать то, что делали Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Смиритесь с тем, что мы такие, какие есть. Я смирился с этим, так что и вы, ребята, должны сделать это», — сказал Даниэль Кормье во время пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night 246.