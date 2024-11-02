Кирилл Корнилов победил Карлоса Фелипе единогласным решением судей на турнире ACA 181

Боец АСА, выступающий в тяжёлом весе, россиянин Кирилл Корнилов победил единогласным решением судей представителя Бразилии Карлоса Фелипе на турнире АСА 181, который состоялся в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».

Их бой был соглавным событием турнира.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в августе на турнире АСА 178, Кирилл Корнилов разделил октагон с Русланом Меджидовым. Противостояние завершилось победой Кирилла единогласным решением судей. В своём профессиональном рекорде он имеет 17 побед, два поражения, а один бой был признан ничьёй.

Карлос Фелипе, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире АСА 173, уступил американцу Тони Джонсону раздельным решением судей.