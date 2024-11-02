Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кирилл Корнилов победил Карлоса Фелипе единогласным решением судей на турнире ACA 181

Кирилл Корнилов победил Карлоса Фелипе единогласным решением судей на турнире ACA 181
Комментарии

Боец АСА, выступающий в тяжёлом весе, россиянин Кирилл Корнилов победил единогласным решением судей представителя Бразилии Карлоса Фелипе на турнире АСА 181, который состоялся в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».

Их бой был соглавным событием турнира.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в августе на турнире АСА 178, Кирилл Корнилов разделил октагон с Русланом Меджидовым. Противостояние завершилось победой Кирилла единогласным решением судей. В своём профессиональном рекорде он имеет 17 побед, два поражения, а один бой был признан ничьёй.

Карлос Фелипе, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире АСА 173, уступил американцу Тони Джонсону раздельным решением судей.

Материалы по теме
АСА 178: Гончаров в доминирующей манере разбил Богатырёва и выиграл Гран-при!
АСА 178: Гончаров в доминирующей манере разбил Богатырёва и выиграл Гран-при!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android