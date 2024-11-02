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Эльмар Гасанов победил Григора Матевосяна единогласным решением судей на АСА 181

Эльмар Гасанов победил Григора Матевосяна единогласным решением судей на АСА 181
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Боец АСА, выступающий в полутяжёлом весе, россиянин Эльмар Гасанов победил соотечественника Григора Матевосяна единогласным решением судей на турнире АСА 181, который состоялся в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».

Их поединок был главным событием вечера.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в мае на турнире АСА 176, Эльмар Гасанов разделил октагон с представителем Мексики Хорхе Гонсалесом. Бой завершился победой российского бойца техническим нокаутом в первом раунде. В своём рекорде Эльмар имеет семь побед и одно поражение.

Матевосян, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире АСА 177, победил Муслима Магомедова единогласным решением судей.

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