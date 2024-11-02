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Макс Холлоуэй ответил, когда планирует провести следующий поединок

Макс Холлоуэй ответил, когда планирует провести следующий поединок
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) американец Макс Холлоуэй ответил, когда планирует провести следующий поединок в североамериканском промоушене.

«Если бы мне пришлось выбирать время [для возвращения], то это была бы Международная неделя боёв (традиционно она проходит в конце июня и начале июля в Лас-Вегасе. — Прим. «Чемпионата»). Я бы с удовольствием вернулся в Лас-Вегас. Не знаю, кто будет доступен в то время. Надеюсь, смогу сразиться с кем-то и одержать громкую победу. Может после яркого выступления я попрошу титульный бой в лёгком весе», — приводит слова Холлоуэя портал MMA Mania.

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