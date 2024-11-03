Дрикус дю Плесси: если побью Хамзата Чимаева, то буду драться за второй пояс. Это моя цель

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси надеется победить топового и непобеждённого чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева, после чего подраться за второй чемпионский пояс.

«Если я побью Хамзата Чимаева, то это гарантирует мне право драться за второй пояс. ЮАР сойдёт с ума независимо от того, кто будет моим соперником. Моя цель — завоевать второй чемпионский титул», — приводит слова дю Плесси портал ESPN.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 305 в Сиднее (Австралия), дю Плесси победил удушающим приёмом нигерийца Исраэля Адесанью.