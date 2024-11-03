Экс-чемпион UFC: Топурию на тренировках даже дагестанцы не переводили. Он сам валил их!

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Эдди Альварес рассказал о том, как действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия тренировался в США.

«Мои приятели из Kill Cliff (один из самых известных тренировочных залов бойцов ММА в США. — Прим. «Чемпионата») рассказывали, что Топурия в один момент нокаутировал трёх парней. Кроме того, на тренировках даже дагестанцы не могли провести ему тейкдаун. Он сам их переводил!

Меня, честно говоря, больше интересует то, как боец проводит тренировки, чем сам бой, поскольку в поединке он ограничен во времени и не может показать все свои возможности. А на тренировках ты расслаблен и можешь делать всё последовательно», — приводит слова Альвареса портал Bloody Elbow.