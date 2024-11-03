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Александр Романов победил Родриго Насименто на турнире UFC

Александр Романов победил Родриго Насименто на турнире UFC
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В Эдмонтоне (Канада) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 246, в котором молдавский боец Александр Романов встретился с бразильцем Родриго Насименто.

UFC 2024. UFC Fight Night 246, Эдмонтон, Канада
Александр Романов (W) — Родриго Насименто
03 ноября 2024, воскресенье. 01:15 МСК
Александр Романов
Окончено
UD
Родриго Насименто

Бой продлился все три раунда и завершился победой Романова единогласным решением судей.

Романов одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

В главном бою турнира подерётся бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено и топовый боец UFC иракского происхождения Амир Альбази. В соглавном бою американка Эрин Блэнчфилд проведёт бой с соотечественницей Роуз Намаюнас.

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