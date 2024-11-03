Эрин Блэнчфилд одолела Роуз Намаюнас на турнире UFC

В Эдмонтоне (Канада) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 246. В рамках со-главного боя вечера американка Эрин Блэнчфилд встретилась с соотечественницей Роуз Намаюнас.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Блэнчфилд единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47).

Прошлый поединок между бойцами выиграла Намаюнас. После этого боя в активе Роуз 16 побед и семь поражений в ММА. Она шла на серии из двух выигранных боёв кряду. У Эрин Блэнчфилд — 11 побед и два поражения.

Напомним, в главном бою турнира подерётся бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено и топовый боец UFC иракского происхождения Амир Альбази.

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