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Эрин Блэнчфилд одолела Роуз Намаюнас на турнире UFC

Эрин Блэнчфилд одолела Роуз Намаюнас на турнире UFC
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В Эдмонтоне (Канада) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 246. В рамках со-главного боя вечера американка Эрин Блэнчфилд встретилась с соотечественницей Роуз Намаюнас.

UFC 2024. UFC Fight Night 246, Эдмонтон, Канада
Эрин Блэнчфилд (W) — Роуз Намаюнас
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эрин Блэнчфилд
Окончено
UD
Роуз Намаюнас

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Блэнчфилд единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47).

Прошлый поединок между бойцами выиграла Намаюнас. После этого боя в активе Роуз 16 побед и семь поражений в ММА. Она шла на серии из двух выигранных боёв кряду. У Эрин Блэнчфилд — 11 побед и два поражения.

Напомним, в главном бою турнира подерётся бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено и топовый боец UFC иракского происхождения Амир Альбази.

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