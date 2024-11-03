Брэндон Морено победил Амира Альбази в главном бою UFC Fight Night 246

В Эдмонтоне (Канада) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 246. В рамках главного боя вечера бывший чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) Брэндон Морено проводил поединок с Амиром Альбази, представляющим Иран.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Морено единогласным решением судей. Этой победой Морено прервал серию из двух поражений. Теперь в его активе 22 победы, 9 поражений и 2 ничьи в ММА.

В свою очередь у Альбази прервалась серия из шести побед. Для Амира это второе поражение в карьере и первое в UFC. На его счету также 17 побед.

В соглавном событии вечера Эрин Блэнчфилд одолела Роуз Намаюнас так же единогласным решением.

Как появился UFC