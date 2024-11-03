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О'Шаки Фостер взял реванш у Робсона Консейсао и вернул чемпионский титул

О'Шаки Фостер взял реванш у Робсона Консейсао и вернул чемпионский титул
О'Шаки Фостер и Робсон Консейсао
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В ночь со 2 на 3 ноября в Вероне (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал реванш за титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе между О'Шаки Фостером и Робсоном Консейсао.

Как и первое противостояние этих боксёров, реванш снова прошёл в очень упорном и конкурентном стиле. Инициатива переходила из рук в руки, и в конечном итоге поединок продлился все отведённые 12 раундов. Судейский вердикт был следующим — 115:113 (дважды) в пользу Фостера, в то время как третий судья увидел победителем Консейсао, отдав ему победу с аналогичным счётом 115:113.

Таким образом, Фостер стал уже двукратным чемпионом мира в этом дивизионе.

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