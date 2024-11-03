Бектемир Меликузиев победил Дэвида Стивенса в отборочном бою по версии WBA

В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе прошёл вечер профессионального бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions, где в соглавном событии шоу состоялся отборочный бой по версии WBA во втором среднем весе между узбекским боксёром Бектемиром Меликузиевым и американцем Дэвидом Стивенсом.

Первая половина боя была за Стивенсом. Американец успешно подобрал ключи к своему сопернику, но после экватора Меликузиев всё же переломил ход событий в ринге и смог выравнять ситуацию.

В конечном итоге бой продлился все отведённые 12 раундов, и по их итогам судьи разошлись во мнении — 118:110, 117:111 в пользу Меликузиева и 116:112 Стивенсу.