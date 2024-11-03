Брэндон Морено прокомментировал победу над Амиром Альбази

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено дал комментарий после победы над Амиром Альбази в главном поединке турнира UFC Fight Night 246 в Эдмонтоне (Канада).

«Всё получилось точно так же, как это происходило на тренировках во время подготовки. Единственное, что нас расстроило, так это то, что у меня не получилось так выступить в прошлом поединке. Я знал, что у меня будет преимущество в ударной технике, поэтому пользовался этим. Я мексиканец, и все люди знают, что я люблю рубиться в клетке.

С нетерпением жду возможности вернуть свой титул, и сегодняшний бой был напоминанием для всех, что я в титульной гонке. Не люблю много разговаривать и нести трэш-ток, но когда остаюсь с соперником один на один в клетке, то становлюсь опасным зверем», — сказал Брэндон сразу после боя, находясь в октагоне.