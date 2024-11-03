Эрин Блэнчфилд вызвала на бой Алексу Грассо

25-летняя американка Эрин Блэнчфилд, выступающая в женском наилегчайшем дивизионе UFC и воодушевлённая победой над экс-чемпионкой в этом весе Роуз Намаюнас, заявила, что теперь хочет провести бой с бывшей обладательницей пояса Алексой Грассо.

«Я знала, что выиграла как минимум последние три раунда, но никогда неизвестно, что там могут насчитать эти судьи, поэтому волновалась перед объявлением записок. Бой был очень конкурентным, и я рада, что смогла одержать в нём победу.

Теперь мне нужен бой с Алексой Грассо. Я давно слежу за ней и хочу добавить её имя в свой послужной список», — приводит слова Блэнчфилд MMA Fighting.

Напомним, сегодня, в ночь со 2 на 3 ноября, в Эдмонтоне (Канада) на турнире UFC Fight Night 246 Блэнчфилд победила Намаюнас единогласным решением судей.