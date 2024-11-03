Марчин Тыбура проведёт бой с Джонатой Динизом на UFC 309

Польский боец тяжёлого дивизиона UFC Марчин Тыбура и бразилец Джоната Диниз проведут бой между собой на турнире UFC 309, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке на арене знаменитого Madison Square Garden. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Диниз планировал свой очередной бой провести в ночь со 2 на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) на турнире UFC Fight Night 246 против Деррика Льюиса, однако поединок был отменён из-за медицинских проблем Льюиса.

Тыбура предыдущий поединок проводил в августе 2024 года, где он потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде от молдавского бойца Сергея Спивака.