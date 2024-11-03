Бонусы участников турнира UFC Fight Night 246

В ночь со 2 на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 246, где в главном событии вечера бывший чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории мексиканец Брэндон Морено одержал победу над иранцем Амиром Альбази единогласным решением судей и закрыл серию из двух подряд поражений на протяжении последнего года выступлений.

Представляем вашему вниманию денежные бонусы в размере $ 50 тыс., которые были вручены участникам этого турнира.

В номинации «Лучшее выступление вечера» бонусы получили Дастин Штольцфус, Жасмин Ясудавичюс, Шарль Журден и Юссеф Залал.