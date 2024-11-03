Брэндон Ройвал отреагировал на победу Морено над Альбази

32-летний американский боец наилегчайшего дивизиона UFC Брэндон Ройвал отреагировал на победу своего бывшего соперника, экс-чемпиона в наилегчайшем весе мексиканца Брэндона Морено над иранцем Амиром Альбази в главном событии турнира UFC Fight Night 246 в Эдмонтоне (Канада), который состоялся в ночь со 2 на 3 ноября.

«Отличный бой, Морено. А я собираюсь выступать в качестве резервного бойца в титульном бою 7 декабря на UFC 310», — написал Ройвал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Брэндон Морено победил Альбази единогласным решением судей по итогам пяти раундов поединка.