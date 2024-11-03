Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брэндон Ройвал отреагировал на победу Морено над Альбази

Брэндон Ройвал отреагировал на победу Морено над Альбази
Брэндон Морено
Комментарии

32-летний американский боец наилегчайшего дивизиона UFC Брэндон Ройвал отреагировал на победу своего бывшего соперника, экс-чемпиона в наилегчайшем весе мексиканца Брэндона Морено над иранцем Амиром Альбази в главном событии турнира UFC Fight Night 246 в Эдмонтоне (Канада), который состоялся в ночь со 2 на 3 ноября.

«Отличный бой, Морено. А я собираюсь выступать в качестве резервного бойца в титульном бою 7 декабря на UFC 310», — написал Ройвал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Брэндон Морено победил Альбази единогласным решением судей по итогам пяти раундов поединка.

Материалы по теме
Бонусы участников турнира UFC Fight Night 246
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android