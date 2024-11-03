Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Судейские записки боя Брэндон Морено — Амир Альбази

Судейские записки боя Брэндон Морено — Амир Альбази
Комментарии

В ночь со 2 на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 246, где в главном событии шоу бывший чемпион организации в наилегчайшем весе Брэндон Морено одержал победу единогласным решением судей над Амиром Альбази по итогам пяти раундов.

Представляем вашему вниманию судейские записки этого поединка.

Судейские записки боя Морено — Альбази

Судейские записки боя Морено — Альбази

Фото: UFC

Напомним, Морено этой победой закрыл серию из двух поражений на протяжении последнего года своей карьеры. Всего в его активе 32 проведённых поединка (22 победы, восемь поражений и две ничьих).

Альбази этим поражением прервал победную серию из шести поединков.

Материалы по теме
Бонусы участников турнира UFC Fight Night 246
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android