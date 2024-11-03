Судейские записки боя Брэндон Морено — Амир Альбази

В ночь со 2 на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 246, где в главном событии шоу бывший чемпион организации в наилегчайшем весе Брэндон Морено одержал победу единогласным решением судей над Амиром Альбази по итогам пяти раундов.

Представляем вашему вниманию судейские записки этого поединка.

Судейские записки боя Морено — Альбази Фото: UFC

Напомним, Морено этой победой закрыл серию из двух поражений на протяжении последнего года своей карьеры. Всего в его активе 32 проведённых поединка (22 победы, восемь поражений и две ничьих).

Альбази этим поражением прервал победную серию из шести поединков.