«Думал, это ребёнок». Майк Тайсон рассказал о первой встрече с Хасбиком

Легендарный чемпион прошлых лет, 58-летний Майк Тайсон рассказал о первой встрече с амбассадором UFC, известным российским блогером Хасбиком (Хасбулла Магомедов), который имеет неустановленную генетическую аномалию, из-за которой во взрослом возрасте отличается детской внешностью, неразборчивой речью и ростом менее 100 см.

«Я думал, что это ребёнок. Я изображал, что играюсь с ним. Всегда веду себя так с детьми. Я его обнимал, держал на руках. А ему, оказывается, сколько, 26 лет? Но нет, я не играл на камеру», — сказал Тайсон на YouTube-канале All the smoke fight.

Напомним, Тайсон проведёт бой 15 ноября в Арлингтоне (США), где в восьмираундовом бою сразится с американским блогером, а также профессиональным боксёром Джейком Полом.