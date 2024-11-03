Статистика ударов в бою О'Шаки Фостер — Робсон Консейсао

В ночь со 2 на 3 ноября в Вероне (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, где в главном событии шоу состоялся реванш за титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе между 31-летним американцем О'Шаки Фостером и 36-летним бразильцем Робсоном Консейсао.

Бой завершился победой раздельным решением судей в пользу О'Шаки Фостера (115-113, 115-113 и 113-115). Предлагаем вашему вниманию статистику ударов в этом бою, предоставленную порталом Compubox.

Статистика ударов в реванше Фостер — Консейсао Фото: Compubox

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в июле 2024 года и тогда победу раздельным решением судей одержал Консейсао.