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Статистика ударов в бою О'Шаки Фостер — Робсон Консейсао

Статистика ударов в бою О'Шаки Фостер — Робсон Консейсао
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В ночь со 2 на 3 ноября в Вероне (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, где в главном событии шоу состоялся реванш за титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе между 31-летним американцем О'Шаки Фостером и 36-летним бразильцем Робсоном Консейсао.

Бой завершился победой раздельным решением судей в пользу О'Шаки Фостера (115-113, 115-113 и 113-115). Предлагаем вашему вниманию статистику ударов в этом бою, предоставленную порталом Compubox.

Статистика ударов в реванше Фостер — Консейсао

Статистика ударов в реванше Фостер — Консейсао

Фото: Compubox

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в июле 2024 года и тогда победу раздельным решением судей одержал Консейсао.

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