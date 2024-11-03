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Макс Холлоуэй принял решение перейти в лёгкий дивизион

Макс Холлоуэй принял решение перейти в лёгкий дивизион
Макс Холлоуэй
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заявил, что теперь продолжит карьеру исключительно в лёгкой весовой категории, потому как ему уже сложно даётся сгонка веса в лимит полулёгкого дивизиона.

«Я не люблю говорить слово «никогда». Но меня многие спрашивают после боя с Топурией, буду ли продолжать карьеру в полулёгком весе, и я, скорее всего, скажу, что больше никогда не буду выступать в этом весе. Теперь я сосредоточусь на выступлениях в лёгком весе. Мне уже 33 года. Я не оправдываюсь сейчас, потому что сделал вес перед боем с Топурией легко. Моя жена очень помогла мне сбросить вес, но в целом это отнимает очень много сил, и неважно, сколько тебе нужно сгонять веса», — сказал Холлоуэй в опубликованном видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Холлоуэй свой последний бой проводил 26 октября 2024 года в Абу-Даби на турнире UFC 308, где он проиграл нокаутом в третьем раунде действующему чемпиону UFC в полулёгком весе Илии Топурии.

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