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Генри Сехудо отреагировал на победу Брэндона Морено над Альбази

Генри Сехудо отреагировал на победу Брэндона Морено над Альбази
Брэндон Морено
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо оставил комментарий по поводу победы экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе мексиканца Брэндона Морено над иранцем Амиром Альбази в главном событии турнира UFC Fight Night 246, который проходил в ночь со 2 на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада).

«Это был настоящий мастер-класс от старого, доброго Брэндона Морено. Такая версия Брэндона мне нравится», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Морено победил Альбази единогласным решением судей по итогам пяти раундов поединка. Этой победой Морено прервал серию из двух поражений.

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