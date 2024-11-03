Рой Джонс дал прогноз на предстоящий бой Майка Тайсона с Джейком Полом

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Рой Джонс-младший оставил прогноз на предстоящий бой Майка Тайсона с Джейком Полом.

«Майк — очень крепкий парень. Я был с ним в ринге, и помню, как тяжело донести до него удар и какой тяжёлый у него удар. За него не стоит переживать, но если бой затянется во вторую половину, то ему уже будет тяжело в силу возраста. Но если он не продлится больше четырёх раундов, то с Майком всё будет отлично. Мне кажется, что Майк выйдет в ринг, прочувствует Пола и затем прикончит его. А возможно, он почувствует, что сможет пройти с ним все восемь раундов, и тогда победит по очкам», — приводит слова Джонса TalkSport.

Напомним, бой Тайсона и Пола состоится 15 ноября в Арлингтоне (США). Это будет официальный боксёрский бой, который пройдёт по формуле восемь раундов по две минуты.