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Артур Бетербиев нанёс символический удар в матче «Ахмат» — «Пари НН»

Артур Бетербиев нанёс символический удар в матче «Ахмат» — «Пари НН»
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории 39-летний россиянин Артур Бетербиев посетил футбольный матч грозненского «Ахмата» с ФК «Пари Нижний Новгород», который проходит в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги, где нанёс символический удар после стартового свистка.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 56'     0:2    
Артур Бетербиев нанёс символический удар в футбольном матче Ахмат — Пари НН

Артур Бетербиев нанёс символический удар в футбольном матче Ахмат — Пари НН

Фото: Скриншот трансляции футбольного матча Ахмат — Пари НН

Напомним, Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе 12 октября в Саудовской Аравии, после того как одержал победу большинством судейских голосов над экс-чемпионом мира россиянином Дмитрием Биволом.

Сейчас послужной список Бетербиева состоит из 21 поединка, и во всех он одержал победы (причём в 20 из них досрочно).

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