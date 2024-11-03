Артур Бетербиев нанёс символический удар в матче «Ахмат» — «Пари НН»

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории 39-летний россиянин Артур Бетербиев посетил футбольный матч грозненского «Ахмата» с ФК «Пари Нижний Новгород», который проходит в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги, где нанёс символический удар после стартового свистка.

Артур Бетербиев нанёс символический удар в футбольном матче Ахмат — Пари НН Фото: Скриншот трансляции футбольного матча Ахмат — Пари НН

Напомним, Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе 12 октября в Саудовской Аравии, после того как одержал победу большинством судейских голосов над экс-чемпионом мира россиянином Дмитрием Биволом.

Сейчас послужной список Бетербиева состоит из 21 поединка, и во всех он одержал победы (причём в 20 из них досрочно).