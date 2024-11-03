Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Бой остановят из жалости». Бернард Хопкинс сделал прогноз на реванш Усик — Фьюри

«Бой остановят из жалости». Бернард Хопкинс сделал прогноз на реванш Усик — Фьюри
Тайсон Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс дал свой прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом в этом весе Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что Усик более силён в плане характера и более талантлив. Я всегда болел за Тайсона Фьюри, практически во всех его боях, и буду болеть здесь, но Усик просчитал его. Мне кажется, что Тайсон просто не способен справиться с уровнем боксёрского IQ Усика. Мой прогноз — досрочная победа Усика в реванше. И бой остановят не из-за какого-то брутального нокаута, а его остановят из жалости к Фьюри», — сказал Хопкинс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. А их первый поединок состоялся в мае 2024 года и закончился победой Усика раздельным решением судей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кудряшов дал прогноз на реванш Усика и Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android