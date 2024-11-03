«Бой остановят из жалости». Бернард Хопкинс сделал прогноз на реванш Усик — Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс дал свой прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом в этом весе Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что Усик более силён в плане характера и более талантлив. Я всегда болел за Тайсона Фьюри, практически во всех его боях, и буду болеть здесь, но Усик просчитал его. Мне кажется, что Тайсон просто не способен справиться с уровнем боксёрского IQ Усика. Мой прогноз — досрочная победа Усика в реванше. И бой остановят не из-за какого-то брутального нокаута, а его остановят из жалости к Фьюри», — сказал Хопкинс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. А их первый поединок состоялся в мае 2024 года и закончился победой Усика раздельным решением судей.