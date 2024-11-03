Леннокс Льюис подсказал Тайсону Фьюри, как победить Усика

Легендарный чемпион прошлых лет в супертяжёлом весе Леннокс Льюис подсказал экс-чемпиону мира в этом весе Тайсону Фьюри, что ему необходимо исправить в реванше с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком, чтобы одержать победу.

«Он выбрасывал очень много ударов в первом раунде, и, по идее, мог бы побеждать прямо в стартовых раундах, но затем сбавил обороты. Я бы посоветовал ему, наоборот, набрать немного веса, но продолжить выбрасывать такое же количество ударов на старте, больше делать упор на джеб и не отклонять голову назад, как он это делал в первом бою. Это была огромная ошибка, её часто сейчас делают все супертяжеловесы», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.