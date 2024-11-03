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Анатолий Малыхин: в 2025 году буду готов подраться с Нганну. Уроню лучшего ударника Африки

Анатолий Малыхин: в 2025 году буду готов подраться с Нганну. Уроню лучшего ударника Африки
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Чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин заявил, что будет готов подраться с бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Готов к этому поединку в 2025 году. Чувствую, что это будет большой год, большой вызов. ONE Championship готов организовать этот бой. 8 ноября я нокаутирую лучшего борца Африки (имеется в виду сенегалец Умар Кейн. — Прим. «Чемпионата»), а в 2025 году — лучшего ударника Африки», – сказал Малыхин в интервью на YouTube-канале The Sporting News.

Напомним, Анатолий является непобеждённым бойцом и имеет в своём рекорде 14 побед, из которых все были одержаны досрочно.

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