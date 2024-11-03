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Дональд Трамп: Хабиб очень тихий. Но когда побеждал, он становился сумасшедшим

Дональд Трамп: Хабиб очень тихий. Но когда побеждал, он становился сумасшедшим
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Бывший президент США Дональд Трамп высказался в адрес члена Зала славы UFC и бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Кто является величайшим — Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Не знаю. Хабиб очень тихий, немногословный. Но когда он побеждал, то становился просто сумасшедшим», — сказал Трамп в видео, которое было опубликовано в аккаунте John Shahidi в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254, Хабиб победил удушающим приёмом американского бойца Джастина Гэтжи во втором раунде. После этого российский боец объявил о завершении карьеры.

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