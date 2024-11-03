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Тренер Джона Джонса: он мог бы показать ещё 5-6 великолепных поединков

Тренер Джона Джонса: он мог бы показать ещё 5-6 великолепных поединков
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Брэндон Гибсон, тренер действующего обладателя титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джона Джонса, поделился эмоциями о подготовке своего подопечного к поединку против экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

«Когда Джон будет готов [уйти на пенсию], то я буду рядом с ним. Для меня подготовка Джона к бою с Миочичем выглядит так, словно это наше последнее родео.

Физически, морально он мог бы выйти в октагон и показать ещё пять или шесть великолепных боёв. Однако Джону больше нечего доказывать. Он действительно хочет боя со Стипе, и победа над ним укрепит статус Джонса как великого чемпиона UFC в тяжёлом весе. Но это не то, о чём мы говорим с ним каждый вечер в спортзале.

Если после этой победы нам дадут ещё одного парня, ещё двух, то это будет большим благословением. Но я буду готов к тому, что Джон повесит свои перчатки на гвоздь. Мне хотелось бы, чтобы он ушёл не слишком поздно. К тому же Джон заслуживает пенсии как никто другой.

Но всегда будет следующий претендент №1. Никогда не будет идеального времени, чтобы уйти. Кто-нибудь всегда скажет: «Но ты же не дрался с этим парнем». Для меня это не имеет значения.

Через десять лет мы продолжим говорить о поколениях. Как бы [Мохаммед] Али выступил против [Майка] Тайсона? Как бы Тайсон выступил против Тайсона Фьюри? Всегда будут такие обсуждения, которые возникнут в будущем. Но сейчас мы целиком сосредоточены на поединке против Стипе», — приводит слова Гибсона портал MMA Fighting.

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