Артём Вахитов рассказал, когда планирует дебютировать в UFC

Российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Артём Вахитов рассказал, когда планирует дебютировать в североамериканской лиге.

«Сейчас обсуждаем с UFC нюансы контракта. Пока ещё всё в переговорах. Думаю, подпишу в ближайшее время. Когда дебют? Думаю, что только в следующем году», — приводит слова Вахитова портал «Матч ТВ».

Напомним, Артём имеет в своём профессиональном рекорде три победы и одно поражение.

В UFC Артём попал через шоу Dana White Contendre Series (DWCS). В рамках шоу Вахитов победил Ислема Масрафа в первом раунде, в результате чего он получил контракт с североамериканской лигой.