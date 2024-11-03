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Артём Вахитов рассказал, когда планирует дебютировать в UFC

Артём Вахитов рассказал, когда планирует дебютировать в UFC
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Российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Артём Вахитов рассказал, когда планирует дебютировать в североамериканской лиге.

«Сейчас обсуждаем с UFC нюансы контракта. Пока ещё всё в переговорах. Думаю, подпишу в ближайшее время. Когда дебют? Думаю, что только в следующем году», — приводит слова Вахитова портал «Матч ТВ».

Напомним, Артём имеет в своём профессиональном рекорде три победы и одно поражение.

В UFC Артём попал через шоу Dana White Contendre Series (DWCS). В рамках шоу Вахитов победил Ислема Масрафа в первом раунде, в результате чего он получил контракт с североамериканской лигой.

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