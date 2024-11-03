Победитель боя Харитон Агрба — Габриэль Роса станет обязательным претендентом по линии WBA

Эдуард Кравцов, являющийся менеджером российского непобеждённого боксёра Харитона Агрбы, сообщил, что победитель в поединке между его подопечным и представителем Аргентины Габриэлем Росой станет не только чемпионом по версии IBA в весе до 67 кг, но и обязательным претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе.

«В рамках сотрудничества IBA и WBA предстоящий бой Агрбы и Росы будет санкционирован двумя организациями. На предстоящую встречу есть санкция от WBA, что поединок Агрбы и Росы будет за так называемый элиминатор WBA. То есть этот бой будет за звание обязательного претендента по версии WBA. При этом на кону поединка Агрба — Роса будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBA», — приводит слова Кравцова пресс-служба IBA.

Накануне также состоялась официальная процедура взвешивания. И Агрба, и Роса показали одинаковый вес – 63,5 кг.

Напомним, поединок между Харитоном и Габриэлем состоится 4 ноября в Самаре в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».