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Царукян ответил, станет ли ему тяжело психологически, если в углу Махачева будет Хабиб

Царукян ответил, станет ли ему тяжело психологически, если в углу Махачева будет Хабиб
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Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян ответил, будет ли ему тяжело психологически, если в углу действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева будет Хабиб Нурмагомедов.

— Как ты думаешь, присутствие Хабиба [Нурмагомедова] в углу Ислама, Умара психологически сказывается на их соперниках?
— Не знаю. На некоторых по-любому [это сказывается], что Хабиб в углу, он всё знает и будет им подсказывать. Для меня, наоборот, это мотивация. Когда я дебютировал в UFC, меня никто не знал. А за Исламом были Абдулманап [Нурмагомедов] и Хавьер [Мендес]. Это два самых известных и крутых тренера в мире. Тогда у меня была сильная мотивация — показать им, что я здесь ради победы, — сказал Арман в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

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