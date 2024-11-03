Царукян ответил, станет ли ему тяжело психологически, если в углу Махачева будет Хабиб

Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян ответил, будет ли ему тяжело психологически, если в углу действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева будет Хабиб Нурмагомедов.

— Как ты думаешь, присутствие Хабиба [Нурмагомедова] в углу Ислама, Умара психологически сказывается на их соперниках?

— Не знаю. На некоторых по-любому [это сказывается], что Хабиб в углу, он всё знает и будет им подсказывать. Для меня, наоборот, это мотивация. Когда я дебютировал в UFC, меня никто не знал. А за Исламом были Абдулманап [Нурмагомедов] и Хавьер [Мендес]. Это два самых известных и крутых тренера в мире. Тогда у меня была сильная мотивация — показать им, что я здесь ради победы, — сказал Арман в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.