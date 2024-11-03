В Барселоне появился стрит-арт, посвящённый Илии Топурии

На одной из улиц в Барселоне (Испания) появился стрит-арт, посвящённый действующему обладателю чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузину Илии Топурии.

Испано-грузинский боец изображён в момент нанесения правого оверхенда.

Фото: Аккаунт @albertoleon_art

Фото: Аккаунт @albertoleon_art

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Топурия разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе и действующим обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Илии нокаутом в третьем раунде. Для Холлоуэя это поражение стало первым в карьере, которое он потерпел нокаутом.