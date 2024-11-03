Глава Дагестана Сергей Меликов вручил Артуру Бетербиеву сертификат на квартиру

Глава республики Дагестан Сергей Меликов встретился с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым, а также вручил ему сертификат на квартиру, который попросили передать ему дагестанские болельщики-меценаты.

«Прежде всего, хочу передать слова восхищения боем [между Бетербиевым и Биволом]. Я посмотрел его от начала и до конца, как и все любители бокса. На самом деле он был сложным. Соперник был подготовленным, достойным. За тебя болеет и Дагестан, и Чечня, и вообще весь Кавказ переживает и поддерживает тебя. Мы все считаем тебя нашим боксёром, нашим земляком, нашим братом и очень рады, что победа за тобой. Тяжёлая, сложная, первый раз не нокаутом, но за тобой.

Твои перчатки висят у меня на почётном месте. Когда ко мне приходят маленькие родственники, я им всегда рассказываю, чьи это перчатки. Дай бог тебе здоровья, избавиться от травмы и с новыми силами вернуться в тренировочный зал.

У тебя много поклонников в Дагестане. Если будет реванш, у нас нет сомнений, за кого болеть. Дагестан — твоя родина, и здесь должны быть комфортные условия для тебя и родных. Мы вас очень ценим и всегда готовы быть с вами в любой ситуации», — приводит слова Меликова пресс‑служба администрации главы Республики Дагестан.