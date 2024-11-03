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Артём Вахитов рассказал, за кого будет болеть в вероятном бою Перейра — Анкалаев

Артём Вахитов рассказал, за кого будет болеть в вероятном бою Перейра — Анкалаев
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Российский боец UFC Артём Вахитов рассказал, за кого будет болеть в потенциальном бою между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и соотечественником Магомедом Анкалаевым.

«Понимаю, что это сложный вопрос, но я, конечно, всё равно больше за Перейру. Это мой, можно сказать, брат по оружию, мы с ним встречались на ринге, но при этом с его командой у моей команды хорошие отношения. А с Магомедом Анкалаевым мы ни разу не виделись, его стиль мне не особо нравится… При этом я понимаю, что с вероятностью 60% Магомед, но за Перейру переживаю больше. Он, как и я, ударник, и я жду, когда мы встретимся снова», — приводит слова Вахитова портал «Матч ТВ».

Напомним, Артём стал последним, кто побеждал Алекса Перейру по правилам кикбоксинга в промоушене Glory.

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