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Рэнди Кутюр назвал величайшего бойца ММА современной эпохи. Это не Джонс и не Макгрегор

Рэнди Кутюр назвал величайшего бойца ММА современной эпохи. Это не Джонс и не Макгрегор
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Член Зала славы UFC, легендарный американский боец Рэнди Кутюр назвал величайшего бойца ММА в современной эпохе.

«Майкл Чендлер всё время приходит мне на ум. Он выступал в нескольких различных ведущих организациях, а также был претендентом на чемпионский титул уже довольно долгое время. Была надежда, что он проведёт поединок с Конором Макгрегором. Не уверен, что этот бой когда-нибудь состоится, но мне нравится наблюдать за Чендлером. Его сдержанность и энергия в клетке впечатляют каждый раз, когда он дерётся», — приводит слова Кутюра портал Bloody Elbow.

Напомним, следующий поединок Чендлер проведёт против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 309.

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