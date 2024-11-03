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«Ты снова потрясёшь мир». Стипе Миочич поддержал Джейка Пола перед боем с Майком Тайсоном

«Ты снова потрясёшь мир». Стипе Миочич поддержал Джейка Пола перед боем с Майком Тайсоном
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Стипе Миочич поддержал известного блогера и боксёра Джейка Пола в бою с легендарным атлетом Майком Тайсоном.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Не могу дождаться этого боя. Джейк, ты, как всегда, потрясёшь мир. Тебя ждёт много замечательных свершений, продолжай делать то, что делаешь. Я горжусь тобой!» — приводит слова Стипе портал Middle Easy.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября и пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты, но будет носить статус официального.

В общей сложности на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях. Пол за время карьеры в боксе принял участие в 11 поединках, в которых одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

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