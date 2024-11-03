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Алекс Перейра: у меня до сих пор болит рука после боя с Халилом Раунтри

Алекс Перейра: у меня до сих пор болит рука после боя с Халилом Раунтри
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра рассказал о состоянии своего здоровья спустя несколько недель после боя с топовым американским бойцом Халилом Раунтри.

«В четвёртом раунде боя с Халилом я наносил джебы и повредил руку. Клянусь. Тогда у меня в голове промелькнула мысль: «Наверное, моя рука сломана». И она всё ещё болит. Не всё время, нет. Однако если я её напрягаю, то чувствую боль», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

Напомним, поединок между Алексом и Халилом стал главным событием турнира UFC 307, который состоялся 6 октября в Солт-Лейк-Сити. Бой завершился победой бразильца нокаутом в четвёртом раунде.

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