Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон ответил, кого хотел бы видеть победителем в реванше между Усиком и Фьюри

Майк Тайсон ответил, кого хотел бы видеть победителем в реванше между Усиком и Фьюри
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американский атлет Майк Тайсон ответил, кого хотел бы видеть победителем в реванше между представителем Украины Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«В первом поединке Усик удивил всех. Думаю, Фьюри слишком много играл, поэтому ему нужно отнестись к этому бою серьёзно. Надеюсь, мы получим другой результат, не тот, что в прошлый раз!» — приводит слова Тайсона портал Give me Sport.

Напомним, реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Эдди Хирн назвал фаворита в реванше Усик — Фьюри.

Материалы по теме
Эдди Хирн назвал фаворита в реванше Усик — Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android