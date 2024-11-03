Майк Тайсон ответил, кого хотел бы видеть победителем в реванше между Усиком и Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американский атлет Майк Тайсон ответил, кого хотел бы видеть победителем в реванше между представителем Украины Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«В первом поединке Усик удивил всех. Думаю, Фьюри слишком много играл, поэтому ему нужно отнестись к этому бою серьёзно. Надеюсь, мы получим другой результат, не тот, что в прошлый раз!» — приводит слова Тайсона портал Give me Sport.

Напомним, реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Эдди Хирн назвал фаворита в реванше Усик — Фьюри.